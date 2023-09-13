Сухое (Абсолютное) лечебное голодание

Карпов Илья Здесь над быть довольно осторожным. обезвоживание приведет к СГУЩЕНИЮ КРОВИ, а это опасность и к возникновению тромбов. Организм, при сухом голодании, начнет меняться, но может появиться бессонница, головная боль, раздражительность. Скорее всего, это будет трудно для полных людей, так как у них и так нарушен жировой обмен. Да и потом, сбросив несколько килограммов жира при сухом голодании, организм потом, "про запас", может набрать уже жира больше. Голодать нужно не доводя организм до белкового голодания, когда СНИЗИТСЯ иммунологическая защита и ухудшится работа органов. Голодание полезно, но надо быть осторожным.

Карпов Илья В научном плане надо более глубоко изучать животных, которые привыкли к голоданию и могут длительно обходиться без воды. Так, верблюды (у которых в горбах содержится ЖИР, а не вода), имеют особое строение иммуноглобулинов, их эритроциты способны сильно менять форму, набирая воду. Интересно и изучить те=х йогов, которые могут питаться ПРАНОЙ. Может они включают какой-то механизм ТРАНСМУТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ и уже как ядерный реактор способствуют выработке энергии? Ведь известны такие трансмутации, когда изотопы калия могут превращаться в кальций. Тут много чего есть интересного для пытливого ума.