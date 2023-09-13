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Сухое (Абсолютное) лечебное голодание

Сухое (Абсолютное) лечебное голодание

«Наблюдай за природой, учись у неё, бери лучшее и совершенствуй — совершенству нет предела». Сухое лечебное голодание считается сейчас одним из новых способов лечения.

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Комментарии
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Карпов Илья
Здесь над быть довольно осторожным. обезвоживание приведет к СГУЩЕНИЮ КРОВИ, а это опасность и к возникновению тромбов. Организм, при сухом голодании, начнет меняться, но может появиться бессонница, головная боль, раздражительность. Скорее всего, это будет трудно для полных людей, так как у них и так нарушен жировой обмен. Да и потом, сбросив несколько килограммов жира при сухом голодании, организм потом, &quot;про запас&quot;, может набрать уже жира больше. Голодать нужно не доводя организм до белкового голодания, когда СНИЗИТСЯ иммунологическая защита и ухудшится работа органов.  Голодание полезно, но надо быть осторожным.
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15 час.
Карпов Илья
В научном плане надо более глубоко изучать животных, которые привыкли к голоданию и могут длительно обходиться без воды. Так, верблюды (у которых в горбах содержится ЖИР, а не вода), имеют особое строение иммуноглобулинов, их эритроциты способны сильно менять форму, набирая воду. Интересно и изучить те=х йогов, которые могут питаться ПРАНОЙ. Может они включают какой-то механизм ТРАНСМУТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ и уже как ядерный реактор способствуют выработке энергии? Ведь известны такие трансмутации, когда изотопы калия могут превращаться в кальций. Тут много чего есть интересного для пытливого ума.
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Все  продукты  распада  и  внутренние  яды  организм  выводит    С  ПОМОЩЬЮ  ВОДЫ  ...Как  организм  сам  себя  будет  очищать  от  токсинов  на  сухом  голодании?  Яды  будут  накапливаться  в  печени  ?  Вместо  вредного  сухого  голодания  авторы  этого  метода  могли  бы  предложить  более  полезный  метод  очистки  организма  :  толчёное  стекло  во  внутрь  ! ))))
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1 час.

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