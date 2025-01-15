МИД: РФ готова сотрудничать со всеми заинтересованными компаниями Запада

Россия продолжает работать с заинтересованными иностранными компаниями, никого не дискриминируют. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
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