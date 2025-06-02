Британию начали активно готовить к войне в Европе или Атлантике

Британия должна быть готова к ведению войны в Европе или Атлантике, говорится в заключении стратегического оборонного обзора, хотя ожидается, что этот документ не будет обещать немедленного увеличения численности вооруженных сил для борьбы с этой угрозой.
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