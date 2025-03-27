Торговый павильон полыхал в Петрозаводске

К пожару на Ключевой могла привести неисправность электропроводкифото «RuNews» Днем 26 марта на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Ключевая.
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