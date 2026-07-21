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Месси – лидер ЧМ-2026 по заработанным фолам (20). Доку – 2-й, Беллингем – 3-й

Против капитана сборной Аргентины Лионеля Месси больше всех нарушали правила на ЧМ-2026 . 39-летний форвард собрал на себе 20 фолов со стороны соперников в 8 матчах турнира.

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