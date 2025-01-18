Естественная приточно-вытяжная вентиляция: основы эффективного воздухообмена

Что такое естественная приточно-вытяжная вентиляция? В понимании строительных стандартов и архитектурных решений естественная приточно-вытяжная вентиляция представляет собой систему управления микроклиматом в помещениях, которая работает без использования механизированных устройств.
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