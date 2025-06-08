В российские паспорта могут вернуть обязательную отметку о браке и детях

Госдума рассматривает возможность вернуть обязательные отметки о браке и детях в паспортах. С 2021 года эта информация указывается только по желанию гражданина, но многие россияне просят правило изменить.
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