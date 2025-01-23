Туманные альтернативы: в Палестине разработали план восстановления Газы

Рамалла разработала комплексный план по управлению сектором Газа и его восстановлению. Как сообщил «Известиям» представитель крупнейшей палестинской фракции ФАТХ, программа направлена на обновление инфраструктуры и улучшение гуманитарной ситуации в эксклаве.
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