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Выставка Airshow China откроется в Китае при участии России

Выставка Airshow China откроется в Китае при участии России

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые примет участие в лётной программе за рубежом на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, о чем сообщается в госкорпорации «Ростех».

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