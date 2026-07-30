С начала 2026 года в лесах Рязанской области заблудились семь человек, один погиб. МЧС напоминает о необходимости брать с собой заряженный телефон, GPS-трекер, еду, воду, тёплую одежду и сообщать близким о походе в лес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии