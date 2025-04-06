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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Не нужно ожидать, что в какой-то момент «Феррари» перевернет игру»

Руководитель «Феррари» обсудил в эфире Sky Sports результаты Гран-при Японии, где Шарль Леклер финишировал четвертым, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон стал седьмым.

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