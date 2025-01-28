МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Чайные церемонии проведут на выставке в Новотушинском

В рамках празднования Китайского Нового года для посетителей выставки «Новогодний Восток в Митино» в ландшафтном парке «Митино» 29 января пройдет мероприятие, которое познакомит их с восточной культурой и искусством, рассказали в пресс-службе ландшафтного парка.

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