Чайные церемонии проведут на выставке в Новотушинском

В рамках празднования Китайского Нового года для посетителей выставки «Новогодний Восток в Митино» в ландшафтном парке «Митино» 29 января пройдет мероприятие, которое познакомит их с восточной культурой и искусством, рассказали в пресс-службе ландшафтного парка.