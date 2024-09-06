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В Великобритании рассказали о сокрушительном ударе для Украины

В Великобритании рассказали о сокрушительном ударе для Украины

Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) станет сокрушительным ударом для Украины, заявил журналист и режиссер Джордж Льюэллин, недавно посетивший город, в своей статье в британском еженедельнике The Spectator.

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