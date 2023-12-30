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Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение

Мужчина был судим и вышел из колонии для участия в СВО.фото: t.me/gsuskmosobl--> Подозреваемому в убийстве пожилого мужчины, чьё тело накануне вечером обнаружили в Подмосковье, предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, сообщает 30 декабря пресс-служба областного главка СК РФ.

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