Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение

Мужчина был судим и вышел из колонии для участия в СВО.фото: t.me/gsuskmosobl--> Подозреваемому в убийстве пожилого мужчины, чьё тело накануне вечером обнаружили в Подмосковье, предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, сообщает 30 декабря пресс-служба областного главка СК РФ.