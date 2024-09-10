На Камчатке открыли крупный тепличный комплекс

Первая семечка высажена в тепличном комплексе «Камчатский» Елизовского района полуострова. Это символизирует технический старт сельхозпредприятия, которое обеспечит до 80% потребностей жителей региона в огурцах и помидорах, 10 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу краевого правительства.