На Камчатке открыли крупный тепличный комплекс

Первая семечка высажена в тепличном комплексе «Камчатский» Елизовского района полуострова. Это символизирует технический старт сельхозпредприятия, которое обеспечит до 80% потребностей жителей региона в огурцах и помидорах, 10 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу краевого правительства.
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