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Путин призвал Госдуму нового созыва соблюдать парламентские традиции

Путин призвал Госдуму нового созыва соблюдать парламентские традиции

Коронавирус вмешался и в работу новой думы — 11 депутатов не пришли на Охотный Ряд из-за больничного.

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Meerflieger
Как интересно... В традициях госдумы - осыпать народ штрафами и налогами... Доходы граждан совершенно не повышающими... Вот как теперь совместить две абсолютно противоположные задачи? Да и в медицине это называется не очень благопристойно... ;-)

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