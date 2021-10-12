Путин призвал Госдуму нового созыва соблюдать парламентские традиции

Пятый каналПолитикаПутин призвал Госдуму нового созыва соблюдать парламентские традицииКоронавирус вмешался и в работу новой думы — 11 депутатов не пришли на Охотный Ряд из-за больничного.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMeerfliegerКак интересно... В традициях госдумы - осыпать народ штрафами и налогами... Доходы граждан совершенно не повышающими... Вот как теперь совместить две абсолютно противоположные задачи? Да и в медицине это называется не очень благопристойно... ;-)Комментировать
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