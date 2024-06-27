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Шэмс Чарания: «Джимми Батлер намерен провести выдающийся сезон и заработать максимальный контракт на 4 года и 240 миллионов следующим летом»

«Мне сообщили, что Батлер не будет подписывать продление с «Майами» или любым другим клубом до выхода на рынок свободных агентов следующим летом после отказа от опции.

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