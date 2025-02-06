В Грузии все больше убеждаются в правильности решения правительства и парламента страны не поддаваться на сладкоголосые песни европейских, американских и украинских сирен-провокаторов, которые постоянно все последние три года уговаривали Тбилиси открыть «второй фронт» против России.
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