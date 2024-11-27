Цжэн выполнила больше всех эйсов за год, Соболенко – третья, Александрова – четвертая

Циньвэнь Чжэн за сезон-2024 выполнила больше всех эйсов в женском туре. Она подала навылет 445 раз. На втором месте по эйсам Елена Рыбакина (358), на третьем – Арина Соболенко (307), на четвертом – Екатерина Александрова (284), на пятом – Паула Бадоса (265).