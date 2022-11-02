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Точные удары Стерлинга и Закарии и гол Петковича: смотрите видеообзор матча «Челси» – «Динамо» Загреб

«Челси» победил «Динамо» Загреб (2:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Бруно Петкович открыл счет на 7-й минуте, отправив мяч в сетку ударом головой.

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