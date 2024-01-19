В отношении «Раскольникова», который бросался на машины и банкоматы, возбудили дело

Нарушителя спокойствия поместили в изолятор. В отношении молодого человека, который в среду вечером на севере Петербурга решил своеобразным способом подавить «восстание машин», возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества.
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