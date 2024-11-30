В игру Automobilista 2 добавлены новые автомобили и трассы После долгого затишья ра...

В игру Automobilista 2 добавлены новые автомобили и трассыПосле долгого затишья разработчики Reiza Studios выпустили крупное обновление игры Automobilista 2, которое выводит игру на новый уровень среди гоночных симуляторов! В новом обновлении полностью переработанный пользовательский интерфейс, переработанные звуки, физика, искусственный интеллект, многопользовательский режим… источник.
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