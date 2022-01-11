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Вице-премьер Спыну: тариф на газ в Молдавии может вырасти на 30 процентов в феврале

Вице-премьер Спыну: тариф на газ в Молдавии может вырасти на 30 процентов в феврале

КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Тариф на газ для потребителей в Молдавии может вырасти на 30%, если закупочная цена топлива сохранится на уровне 646 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

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