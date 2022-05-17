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Маркус Смарт пропустит 1-й матч с «Хит» из-за травмы, Эл Хорфорд – из-за попадания в ковид-протокол

Игроки «Бостона» Маркус Смарт и Эл Хорфорд не примут участия в первом матче финала Восточной конференции против «Майами» во вторник.

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