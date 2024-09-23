Известие о закрытии «фабрики юмористов» оказалось пиар-ходом

Не успела остыть новость о том, что вызывающий раздражение у многих россиян своими во многом плоскими и «нижепоясными» шутками «Comedy Club» закрывается, как те, кто кормится с этой юмористической передачи опровергли это.
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