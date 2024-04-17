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Пекин ответит на шаги Вашингтона за предполагаемую поддержку российского ОПК

Пекин ответит на шаги Вашингтона за предполагаемую поддержку российского ОПК

Пекин будет принимать все меры в связи с возможными дополнительными шагами Вашингтона против китайских компаний, которые, как считают американцы, поддерживают российский военно-промышленный комплекс, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, комментируя заявление Госдепа о том, что США готовы принять дальнейшие меры против Китая за это.

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