Не родись красивой: 10 знаменитых актрис, которых считают страшными

Кино - это традиционно сфера деятельности красавцев и красавиц. Однако в череде ласкающих глаз звезд можно встретить тех, кто совершенно не вписывается в общепринятые стандарты красоты, но при этом сумевшие добиться мировой славы и признания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии