Новая новость сарафанного радио или один из способов врага вызвать неприязнь к участникам СВО

В сарафанном радио новая новость. Оказывается умных, талантливых и способных деточек, у которых достаточно баллов, не принимают в престижные вузы страны, потому что все места отдают детям участников СВО! Собственно, ничего нового в этом нет.
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