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Царьград

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Организация UNICEF сообщила об уничтожении своего склада под Киевом

Организация UNICEF сообщила об уничтожении своего склада под Киевом

В Киевской области уничтожен второй склад UNICEF за два месяца.Международная организация UNICEF, работающая под эгидой ООН сообщила о разрушении склада гуманитарной помощи в посёлке Чубинское под Киевом.

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