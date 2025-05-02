Ресурсная сделка, Украиной с США хуже того, что предусматривалось изначально. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший член Зе-команды, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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