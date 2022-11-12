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Евгений Воронов и МБА отпраздновали победу над «Автодором» в раздевалке

Московская МБА дома нанесла поражение саратовскому «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ – 85:70. Дебютант лиги продлил победную серию (3) и укрепился на 4-м месте в таблице.

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