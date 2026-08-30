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British woman dies after stabbing attack at Bavarian train station

British woman dies after stabbing attack at Bavarian train station

A British woman died Sunday after a German suspect attacked her with a knife at a train station in Rosenheim, Bavarian police said.

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