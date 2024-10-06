Кто построил это загадочное поселение на Мадагаскаре? У ученых есть новая теория

На археологическом объекте Теники на Мадагаскаре. Фото: nationalgeographic.com Новое исследование отдаленного места опровергает более раннюю идею о том, что оно было построено потерпевшими кораблекрушение португальскими моряками.
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