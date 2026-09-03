В Мексике грабители застрелили Джонатана Мелендеса, его беременную жену и дочь

В Мексике жестоко расправились с музыкантом Джонатом Мелендесом и его семьей. Артиста застрелили в собственном доме, сейчас идет расследование этого жестокого убийства.
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