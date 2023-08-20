Вадим Иванов: «Чтобы попасть на Олимпиаду, Храмцову и Ларину надо выигрывать все оставшиеся рейтинговые соревнования. Ситуация сложная»

Спортсмены не были допущены к чемпионату мира-2023. Они примут участие в сентябрьском Гран-при в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Олег Романцев: «Я вырос в лучшей стране мира – СССР. Сейчас вытягивают грязь: есть нечего, надеть нечего. Это было, но страна жила счастливо, была сильной. Космонавты – первые, огромное количество открытий»
- Грилиш сменил прическу. Он посетил нового барбера
- «Зенит» предложил 12 млн евро за вингера «Палмейрас» Артура. Бразильцы хотят 20 млн (Жорже Никола)
Свежие комментарии