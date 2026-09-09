В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 472 квартиры в 73 многоэтажках и 69 частных домов

В результате атаки повреждены 472 квартиры, 69 частных домов и несколько социальных объектов, в том числе детские сады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК Трамп заявил о со...
- Уиткофф и Кушнер ...
- ВМ Уиткофф и Кушнер ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым