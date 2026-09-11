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Всесоюзная слава, потеря жилья и затворничество: судьба актера «Старшего сына» Владимира Изотова

Всесоюзная слава, потеря жилья и затворничество: судьба актера «Старшего сына» Владимира Изотова

«В таком возрасте, как у меня, лучше жить одному, чтобы был покой и тишина», — так описывает свое добровольное затворничество актер Владимир Изотов.

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