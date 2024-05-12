Пенсионеров и многодетных родителей освободили от комиссии за квартплату

С 1 июля многодетные родители, члены таких семей старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий получили возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую обычно взимают отдельные банки.