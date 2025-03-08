Профессор Юрасов: некачественные батарейки могут привести к ожогам и взрыву

При выборе батареек обратите внимание на несколько ключевых факторов. Во-первых, учитывайте тип элемента питания: щелочные подходят для повседневного использования в устройствах средней мощности, литиевые — для мощных устройств, а серебряно-цинковые — для часов и слуховых аппаратов, рассказал "Газете.