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Царьград

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Сандалии на саммите: наследный принц Абу-Даби удивил журналистов на встрече с Путиным

Сандалии на саммите: наследный принц Абу-Даби удивил журналистов на встрече с Путиным

Наследный принц Абу-Даби пришёл на встречу с Путиным в сандалиях. .Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян появился на встрече с Владимиром Путиным в сандалиях.

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