Театр абсурда

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Трамп назвал причину, которая может удержать его от участия в выборах

Трамп назвал причину, которая может удержать его от участия в выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что от участия в президентских выборах в 2024 году его удержит только болезнь, об этом он сообщил в интервью радиостанции Real America’s Voice.

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