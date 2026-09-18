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Калужские новости

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В Калужской области раскрыли хищение 5 млн бюджетных средств

В Калужской области раскрыли хищение 5 млн бюджетных средств

Сотрудник госучреждения Калужской области включил в контракт работы, не предусмотренные договором, и присвоил более 5 млн рублей бюджетных средств.

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