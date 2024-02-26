Пропавшую в Новосибирске неделю назад девочку нашли живой в Подмосковье

Пропавшую 15-летнюю школьницу 19 февраля в Новосибирске нашли в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС. «Сейчас решается вопрос о доставлении и передаче девочки законным представителям», — подчеркнули правоохранители.
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