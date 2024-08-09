Генпрокуратура Украины обвинила 30 военных чиновников в хищении $36,5 млн

В офисе генпрокурора Украины сообщили о подозрении в хищении 1,5 миллиарда гривен (примерно 36,5 миллиона долларов), выделенных на нужды украинских военных, около 30 служащих военкоматов, военных частей, Минобороны, областных администраций и директоров предприятий.