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ФедералПресс

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Россия больше такого не допустит: раскрыт главный страх Запада перед Путиным

Россия больше такого не допустит: раскрыт главный страх Запада перед Путиным

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. В случае конфликта с НАТО Россия только укрепит свои позиции. Такое мнение высказал политический аналитик Яков Кедми, ранее возглавлявший израильскую спецслужбу «Натив».

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