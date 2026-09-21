Россия больше такого не допустит: раскрыт главный страх Запада перед Путиным

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. В случае конфликта с НАТО Россия только укрепит свои позиции. Такое мнение высказал политический аналитик Яков Кедми, ранее возглавлявший израильскую спецслужбу «Натив».
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