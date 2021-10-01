Европа изо всех сил пытается сохранить лицо, которым США бьют её об стол

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЕвропа изо всех сил пытается сохранить лицо, которым США бьют её об стол Хрясть! И опять – хрясть! Это один евроатлантический партнер выстраивает отношения с другим евроатлантическим партнером.Вернуться к статье143НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBoris MaxА вообще "лягушатников" жалко... хотя духом мелкие вот им и достаётся.Лора ЛораВот духом точно мелкие.! Второго де Голя не будет...Лора ЛораУтираться еврожопии придется до самого конца .Нет у них лидера...Да здравствует пиндосия....Дмитрий ФактуровичПиндосия расставляет пресмыкающихся на высшие посты в странах вассалах, чего бы их, для острастки, по столу мордой не повозить.александр петровПро Европу хорошо написано!! Замечательно видеть соринку в глазу у кого то, при этом не замечая в собственном глазу бревно! Написавший сие может напишет, а сколько раз нас ставили извините за выражение "раком" а мы просто утирались и выражали глубокое сожаление ась?? При этом, сие продолжается и по ныне. Но то мы, а то Европа!!!Анатолий ЛановойПравильно пишется, поныне.ПРОСТО ВАЛЕРИЙЮса уже без масок и других атрибутов "северо-атлантического ""союза"", - ровняет "лицо" Микрона и, ему подобных яйцеглистов об батарею. Чугунную. Но!, еврогейцы - ТОЛЕРАСТЫ!!! Для них садомазохизм - верх совершенства! Тут уж, как говорило творение доктора Преображенского, некто Шариков : " Желаю, чтобы все!"Aнатолий РайковА КудасовЗа себя переживайте, а Европа не так проста.кормчийПожуём - увидим !Ludmila BlauaСказал тигр дрессировщику. Жаль Макрошу, симпатичный парень.ННатальяЗнаете ли, симпатичный парень, это не должность.виктор матвеевПарень это когда имеются яйца в штанах а когда их нет, как у Макрона то это называется по другому.Natalija OsmininaКакой лидер- такая и страна. Из серии: "народ достоен правителя, которого выбирает". Лидер- пидор, и страна пидорасная.Комментировать
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