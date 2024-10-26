Что стало с детьми Чубайса, который вот уже 3 года скрывается за рубежом

Владимир Алтайцев Что-то оживились мерзкие продажные СМИ в деле пиара подонка Чубайса. Неужто эту сволочь пустят опять в Россию? А ведь может такое быть, как мы все убедились на примере Познера и Порывай, мамашки Королёвой, фанерной певички.

Геннадий Бережнов Ваучер обворовал весь народ и государство! Однако никто так и поднял эту тему из власти! Мазанные одни миром не будут клевать своих из стаи, а поживились на ваучерах многие нынешние олигархи!