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Что стало с детьми Чубайса, который вот уже 3 года скрывается за рубежом

Что стало с детьми Чубайса, который вот уже 3 года скрывается за рубежом

В марте 2022 года Анатолий Чубайс, автор экономических реформ 1990-х, покинул Россию. У него остались взрослые дети.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что-то  оживились  мерзкие продажные СМИ в деле  пиара подонка Чубайса. Неужто  эту сволочь пустят опять в Россию? А ведь может такое  быть, как мы все убедились на примере Познера и Порывай, мамашки  Королёвой, фанерной  певички.
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19 час.
Геннадий Бережнов
Ваучер обворовал весь народ и государство! Однако никто так и поднял эту тему из власти!  Мазанные одни миром не будут клевать своих из стаи, а поживились на ваучерах многие нынешние олигархи!
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17 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Надеюсь, что всё прояснится только после смерти нашего Бессмертного... Жаль, мое поколение не доживет до того славного дня... Потому как, увы, мы все - ровесники с этими Рыжими, Тувинцами и прочей... питерской сеченско-мюллерской бандой...
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13 час.

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