В марте 2022 года Анатолий Чубайс, автор экономических реформ 1990-х, покинул Россию. У него остались взрослые дети.
Что стало с детьми Чубайса, который вот уже 3 года скрывается за рубежом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Что-то оживились мерзкие продажные СМИ в деле пиара подонка Чубайса. Неужто эту сволочь пустят опять в Россию? А ведь может такое быть, как мы все убедились на примере Познера и Порывай, мамашки Королёвой, фанерной певички.
Ответить
19 час.
Геннадий Бережнов
Ваучер обворовал весь народ и государство! Однако никто так и поднял эту тему из власти! Мазанные одни миром не будут клевать своих из стаи, а поживились на ваучерах многие нынешние олигархи!
Ответить
17 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Надеюсь, что всё прояснится только после смерти нашего Бессмертного... Жаль, мое поколение не доживет до того славного дня... Потому как, увы, мы все - ровесники с этими Рыжими, Тувинцами и прочей... питерской сеченско-мюллерской бандой...
Ответить
13 час.
Свежие комментарии