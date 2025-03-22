Китай вновь проводит учения в Южно-Китайском море В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают проходить учения.
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Китай вновь проводит учения в Южно-Китайском море В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают проходить учения.
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