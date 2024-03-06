Обнаружена отрицательная связь между временем, проводимым перед экранами гаджетов, и речевым развитием малышей

Проблема замедленного речевого развития детей приобретает угрожающий масштаб. Может ли это быть связано с тем, что малышей все раньше и раньше приобщают к мультикам и электронным играм? Пребывание в богатой языковой домашней среде имеет очень важное значение для развития речи детей в первые годы жизни.