Обнаружена отрицательная связь между временем, проводимым перед экранами гаджетов, и речевым развитием малышей

Проблема замедленного речевого развития детей приобретает угрожающий масштаб. Может ли это быть связано с тем, что малышей все раньше и раньше приобщают к мультикам и электронным играм? Пребывание в богатой языковой домашней среде имеет очень важное значение для развития речи детей в первые годы жизни.
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