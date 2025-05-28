Джанлуиджи Буффон: «Италия больше не рождает таланты, потому что отреклась от самой себя. Мы решили, что должны подражать испанской модели, и что в итоге? Каннаваро и Кьеллини сегодня не выпустили бы»

«Италия больше не рождает таланты, потому что отреклась от самой себя. Мы решили, что должны подражать испанской и другим моделям, и что в итоге? Каннаваро, Феррара, Кьеллини – сегодня их не поставили бы играть.
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